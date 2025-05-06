التيار الوطني: الفوز بالبلديات يشكل انطلاقة محفزة لجهة معالجة النزوح السوري والدفع في اتجاه اللامركزية الموسعة

اشار المجلس السياسي في التيار الوطني الحر الى انه عرض نتائج الإنتخابات البلدية في أقضية جبل لبنان والتي حقق فيها "التيار" مع الناس والعائلات والحلفاء، حضوراً وازناً في البلديات والمخاتير وانتصارات عدة في العدد الأكبر من البلديات. وأكد أن هذا الفوز يشكل انطلاقة محفزة لعمل البلديات، خاصة لجهة معالجة النزوح السوري غير الشرعي، والدفع في اتجاه اللامركزية الموسعة لتحقيق الإنماء المنشود.
وتوقف المجلس السياسي بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، عند الصور البشعة التي تحصل في سوريا من مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان مع ما تمثله من استهداف للتنوع، مؤكداً حرصه على وحدة سوريا واستقرارها والتنوع في نسيجها الإجتماعي، وعلى ضرورة الحفاظ على حرية الرأي والمعتقد والإيمان، بما يشكل ذلك من استقرار وسلام في سوريا ولبنان.
ورحب المجلس بالعودة عن قرار حظر سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان مع ما يمثله من حرص على العلاقات الأخوية مع الدول العربية، آملاً أن ينسحب ذلك أيضاً على مواطني المملكة العربية السعودية.
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