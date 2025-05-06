ترامب: تلقيت أخبارا بأن الحوثيين لا يريدون الاستمرار في الهجمات وسنوقف قصفهم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنني "تلقيت أخبارا بأن الحوثيين لا يريدون الاستمرار في الهجمات ونحن بدورنا سنوقف قصفهم فوراً وهذه أخبار جيدة". وقال ترامب "الحوثيون لا يريدون القتال بعد الآن، وسيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارتي للشرق الأوسط".

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