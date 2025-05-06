نتانياهو: من يضربنا مرة نضربه 7 مرات وهذه رسالة لإيران الداعم الرئيسي للحوثيين

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على أنه "قال مرارا إن من يؤذينا يجني على نفسه، من يضربنا مرة نضربه 7 مرات وهذه رسالة لإيران الداعم الرئيسي للحوثيين".

ولفت نتانياهو، الى "أننا وجهنا للحوثيين أمس ضربة قوية في ميناء الحديدة واليوم ضربنا مطار صنعاء الذي يستخدمونه لمهاجمتنا"، معتبراً أن "إيران تتحمل المسؤولية عن هجمات #الحوثيين على إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، "أننا أخرجنا مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل"، مدعيًا بأن "الحوثيين (حركة أنصار الله) يستخدمون مطار صنعاء لنقل الأسلحة"، موضحًا أنّ "سلاح الجو هاجم للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة أهدافًا تابعة للحوثيين في اليمن".

وأضاف "وجهنا ضربات لعدد من محطات الطاقة في محيط صنعاء، وضربنا مصنع عمران للخرسانة الذي يستخدم لبناء الأنفاق والبنى العسكرية".

في السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّه تم "استهداف المدارج وبرج المراقبة بمطار صنعاء ومحطة كهرباء وخزانات وقود ومصنع بمنطقة أخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، عن هجوم إسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مطار صنعاء الدولي، وذلك بعد تهديد إسرائيلي للمتواجدين في المطار.

وأفادت قناة "المسيرة"، عن "هجوم أميركي إسرائيلي على مصنع اسمنت عمران في صنعاء"، كما أكّدت أنّ هجومًا آخر استهدف محطة كهرباء ذهبان المركزية بمديرية بني الحارث في صنعاء ومنطقة عطان جنوب غرب صنعاء.

وقالت إنّ هجومًا أميركيًا إسرائيليًا استهدف محطة كهرباء حزيز المركزية بمديرية سنحان في صنعاء.

وأمس، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على اليمن بالتنسيق مع أميركا، قال إنه رد على الهجوم الصاروخي الذي طال مطار بن غوريون الأحد، دون أن يتضح حتى الآن حجم الأضرار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا تابعة لحركة "أنصار الله" في الحديدة غربي اليمن، مضيفا أن الهجوم استهدف ميناء الحديدة ومصنعا للخرسانة شرق المدينة.

وادعى أن ميناء الحديدة يستخدم لتهريب أسلحة إيرانية ومعدات عسكرية للحركة، قائلا إن جماعة أنصار الله "تعمل بتمويل وتوجيه إيراني لزعزعة الاستقرار وتهديد الملاحة الدولية".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تستمر الحركة في عملياتها العسكرية ضد إسرائيل دعمًا لقطاع غزة.