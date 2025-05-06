مجلس الأمن والدفاع السوداني: قررنا قطع العلاقات مع الإمارات

اعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني إن السودان قرر قطع العلاقات مع الإمارات، وذلك بعدما اتهم أبوظبي بتمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض قتالا ضده.
واتهم المجلس السوداني الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة استراتيجية متطورة مكنتها من شن ضربات مدمرة على منشآت في مدينة بورتسودان منذ يوم الأحد، في تصعيد كبير للصراع المستمر منذ عامين.
واوضح المجلس إنه قرر إعلان الإمارات "دولة عدوان". وأكد في بيان "يحتفظ السودان بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين واستمرار وصول المساعدات الإنسانية".
ويتهم الجيش السوداني منذ فترة طويلة الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، فيما نفت الإمارات هذه الاتهامات مرارا.
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