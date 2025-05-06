مصر والعراق يبحثان جهود استئناف وقف النار بغزة ودعم "الخطة العربية"

القاهرة - كتب محمد نسيم - بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد 4 مايو 2025، مع نظيره العراقي فؤاد حسين جهود استئناف وقف إطلاق النار في غزة ، وحشد الدعم للخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، في ظل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة للشهر الـ19.

جاء ذلك خلال لقائهما، في القاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقال البيان إن الوزيرين استعرضا المستجدات الخاصة بالأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في غزة، والجهود الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في القطاع.

ومطلع مارس/ آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين " حماس " إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، وفق إعلام عبري.

وأضاف البيان أن عبد العاطي وحسين تناولا جهود حشد التأييد للخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، والمؤتمر الدولي المزمع أن تستضيفه مصر للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات في سوريا ولبنان والوضع الإقليمي العربي، وفق البيان ذاته.

ووفق البيان تناول الجانبان أخر المستجدات المتعلقة بالترتيبات الجارية لعقد القمة العربية المرتقبة التي تستضيفها بغداد في 17 مايو/أيار المقبل.

المصدر : وكالات