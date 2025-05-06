انتخاب ميرتس مستشاراً لألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - انتخب البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم الثلاثاء السياسي المحافظ فريدريش ميرتس مستشارًا جديدًا لألمانيا، خلفًا لأولاف شولتس، بعد جولة تصويت ثانية شهدت حسمًا لصالحه بأغلبية الأصوات المطلوبة.

محمد يوسف

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