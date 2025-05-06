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بريطانيا والهند تتوصلان لاتفاق تجاري تاريخي

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بريطانيا والهند تتوصلان لاتفاق تجاري تاريخي

ابوظبي - سيف اليزيد - توصلت بريطانيا والهند، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق للتجارة الحرة، في خطوة تاريخية تمثل أهم صفقة تتوصل إليها لندن بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية.
ويهدف الاتفاق، الذي أُبرم بعد مفاوضات متقطعة على مدى ثلاث سنوات، إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 25.5 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) بحلول عام 2040، مع إتاحة الوصول إلى الأسواق بحرية وتخفيف القيود التجارية.
وينص الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على سلع ومنتجات غذائية.
كما يُقرّ الاتفاق حصصاً لكلا الجانبين من واردات السيارات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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