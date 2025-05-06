الجيش الباكستاني: مقتل 7 جنود باكستانيين في انفجار ببلوشستان

أعلن الجيش الباكستاني في بيان، مقتل سبعة من جنوده اليوم في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدف مركبتهم في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غرب البلاد.

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