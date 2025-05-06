خارجية روسيا: لإيران وغيرها من الدول الحق القانوني في تطوير برامج نووية مدنية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن لإيران وغيرها من الدول التي لا تملك أسلحة نووية حقا قانونيا في تطوير برامج نووية مدنية.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ترد على سؤال خلال مؤتمر صحفي عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشار إلى أن هدف واشنطن من التفاوض مع إيران هو "التفكيك" الكامل لبرنامج طهران النووي.
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