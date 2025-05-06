أعلنت شركة الفا في بيان، ان انه "منتصف هذه الليلة، تخضع أنظمتنا الى تحديث ضروري سيتم بأقصى سرعة للتقليل من تأثر الخدمات. نعتذر عن أي إزعاج".

كانت هذه تفاصيل خبر شركة "الفا ": منتصف هذه الليلة تخضع أنظمتنا الى تحديث ضروري ونعتذر عن أي إزعاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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