الجيش: توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار واعتراض دورية للجيش

أعلنت قيادة الجيش، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة مجدل عنجر – زحلة وحارة الفيكاني – رياق، وأوقفت المواطنين: (ح.خ.)، (م.خ.)، (ط.ح.)، (ي.ح.)، (ا.ح.)، (ا.ف.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار واعتراض الدورية، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية".

وأكدت القيادة، أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".