سلام: استمعنا لمخاوف سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وأطلعتهم على التغييرات الأمنية بمطار بيروت ومحيطه

أشار رئيس الحكومة نواف سلام، عقب اجتماعه مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، الى أننا "استمعنا لمخاوف سفراء دول مجلس التعاون الخليجي واكدنا أننا سنعمل على إزالتها وأطلعتهم على التغييرات الأمنية الحاصلة في مطار بيروت ومحيطه".

ولفت سلام، الى أننا "تأكدت من جهوزية الاجهزة الامنية لتأمين سلامة اخواننا العرب"، لافتاً الى أن "الخطة الأمنية تقضي بتكثيف الدوريات في الأماكن الحيوية في العاصمة وأماكن الاصطياف وستكون هناك غرفة عمليات وأيضاً خط ساخن لتلبية إخواننا الزائرين".