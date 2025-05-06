رسامني اجتمع مع وفد من نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت

عقد وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، مع وفد من نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، برئاسة عيد ضو يرافقه أمين السر شفيق ابو سعيد وعدد من اعضاء الوفد، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر.

واطلع الوزير من الوفد على وضع القطاع ، وبعض العقبات التي تواجه عملهم في المرفأ الذي يعتبر الشريان الأساسي للإقتصاد اللبناني والرافد الأهم لخزينة الدولة.