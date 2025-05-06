"الريجي": ضبط مصنوعات مهرّبة ومزوّرة في الطريق الجديدة والدامور والشويفات

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، أنها "تواصل عمليات الدهم التي تنفذها دوريات جهاز مكافحة التهريب في إطار الجهود المستمرة لضبط المصنوعات التبغية المهربة والمزورة". ولفتت الإدارة، الى أنها "شملت أحدث المداهمات مناطق الطريق الجديدة والدامور والشويفات، وضبطت بنتيجتها كميات من المعسل المهرب والمزور، والسجائرالمهربة، بالإضافة إلى السجائر الالكترونية والتنباك العجمي المهرّب". وأكدت أنها "سطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".

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