أفاد صحيفة "الأخبار"، بأن "محلقة إسرائيلية تطالب للمرة الثانية عبر مكبر للصوت المزارعين في سهل المجيدية بمغادرته تحت تهديد الاستهداف"، لافتةً الى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تمشيطاً مكثفاً من موقع تلة الحمامص".

كانت هذه تفاصيل خبر "الأخبار": محلقة إسرائيلية تطالب للمرة الثانية المزارعين في سهل المجيدية بمغادرته وتمشيط مكثف من موقع تلة الحمامص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.