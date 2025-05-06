محافظ الجنوب تفقد سير عملية الترشح البلدي والاختياري وإقبال كثيف على التسجيل

جال محافظ الجنوب منصور ضو سراي صيدا، متفقدًا حُسن سير عملية تقديم طلبات المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية على مستوى مدينة صيدا وقرى قضائها، والتي دخلت أسبوعها الثاني، وذلك في اطار متابعته اليومية لمجرياتها على النحو المطلوب، خاصة بعدما شهد باب الترشح منذ الصباح حركة إقبال كثيفة، غص جرائها رواق القاعة بالمرشحين بلدياً واختيارياً ، الامر الذي رفع معدلات طلبات التسجيل في كلا الفئتين.

وعلى الصعيد البلدي ارتفع رقم المرشحين إلى 309 بينهم 19 مرشحًا لمدينة صيدا، أما المخاتير فقد بلغ عدد طلباتهم 211 مرشحاً بينها 56 مرشحاً لمدينة صيدا.