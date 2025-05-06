وزير الزراعة التقى رئيس مجلس الأعمال اللبناني – البلغاري وتابع مسار مشروع "PARSIFAL"

التقى وزير الزراعة نزار هاني، رئيس مجلس الأعمال اللبناني–البلغاري أحمد علاء الدين حيث بحيا سبل تعزيز العلاقات التجارية الزراعية بين لبنان وبلغاريا، وفتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات اللبنانية في الأسواق الأوروبية.

وبحث الجانبان في إمكانية تصدير الخضار والفواكه الطازجة اللبنانية مباشرة إلى السوق البلغارية، واستخدام بلغاريا كنقطة انطلاق لتوسيع انتشار المنتجات اللبنانية في الدول الأوروبية. كما تطرق النقاش إلى نوعية منتجات الألبان والأجبان المستوردة من بلغاريا، وسبل تطوير اتفاقيات واضحة لتحديد أنواع المحاصيل الزراعية المطلوبة في الأسواق الخارجية، لا سيما البلغارية والأوروبية منها.

ووجّه علاء الدين دعوة رسمية إلى هاني لزيارة بلغاريا، بهدف الاطلاع عن كثب على المعارض والأسواق البلغارية، واستكشاف فرص التعاون وتعزيز انسياب المنتجات اللبنانية ذات الجودة العالية إلى تلك الأسواق.

وفي سياق آخر، تابع هاني مسار التقدم في تنفيذ مشروع "دعم المرونة الاجتماعية والبنية التحتية في الغابات والزراعة في لبنان" (PARSIFAL)، وذلك خلال اجتماع عقد في الوزارة، بحضور اللجنة التوجيهية للمشروع وممثلين عن الجهات المعنية، من بينها مديرية التنمية الريفية والموارد الطبيعية، المشروع الأخضر، مجلس الإنماء والإعمار، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ووحدة إدارة المشروع (PMU).

وتناول الاجتماع مراجعة شاملة لمكونات المشروع، والتي تشمل إعادة تأهيل وإنشاء البنية التحتية المائية والريفية في منطقتي البقاع وعكار، دعم إعادة التحريج، تعزيز قابلية توظيف الشباب من خلال التدريب الزراعي والبيئي، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنى التحتية الزراعية، بما في ذلك إنشاء ست بحيرات جبلية وشق أكثر من 17 كيلومتراً من قنوات الري.

وأكد هاني، في ختام الاجتماع، على "التزام وزارة الزراعة وجميع الشركاء بتكثيف التعاون والعمل المتكامل لضمان تحقيق أهداف المشروع، بما يساهم في تعزيز الصمود الريفي والتنمية الزراعية المستدامة في لبنان".