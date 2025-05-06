ماذا تحمل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إثيوبيا؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تل أبيب: أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر زيارة رسمية لإثيوبيا، يوم الاثنين، التقى خلالها بنظيره الإثيوبي ورئيس الوزراء آبي أحمد الذي أكد ارتباط تل أبيب وأديس أبابا بعلاقات راسخة.

والتقى "ساعر" برئيس الوزراء الإثيوبي، على انفراد لأكثر من ساعة في القصر الرئاسي في أديس أبابا، كما التقى بوزير الخارجية الإثيوبي جيديون تاموثيوس.

وقال الوزير الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، إن هجمات الحوثيين على إسرائيل تشكل تهديدا لإسرائيل وأفريقيا والمجتمع الدولي بأسره، معتبرا أن "الإرهاب تهديد مشترك لإسرائيل وإثيوبيا"، وأن حركة الشباب التي تهاجم إثيوبيا، تتعاون مع الحوثيين المدعومين من إيران، على حد قوله.

وأكد "ساعر" على التحالف "طويل الأمد" بين إسرائيل وإثيوبيا على أسس تاريخية وثقافية وأمنية، وأنهما قوتان إقليميتان، كما بحث مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبيين تعميق العلاقات بين إسرائيل وإثيوبيا في جميع المجالات: السياسية والاقتصادية والأمنية.

واتفق وزير الخارجية الإثيوبي على أن "الإرهاب يشكل تهديدا للطرفين"، مشيرا إلى مناقشتهما محاربة الإرهاب والتعاون بين إسرائيل وإثيوبيا لإرساء الأمن والسلام، كما أكد الوزيران، أن إثيوبيا شريك مهم لدخول إسرائيل إلى إفريقيا.

من جهته، قال آبي أحمد، إنه أجرى "مناقشات مثمرة" حول العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية مع وزير الخارجية الإسرائيلي، مؤكدا أن تل أبيب وأديس أبابا تتشاركان علاقة قوية وراسخة، تقوم على جذور تاريخية وروابط عريقة.

وواصل آبي أحمد في تغريدة على موقع "إكس": "تمتد شراكتنا اليوم إلى مجالات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية واجتماعية، ومجالات أخرى عديدة".

ومن المقرر عقد منتدى اقتصادي للأعمال بين تل أبيب وأديس أبابا غدا، لتعزيز التعاون، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.