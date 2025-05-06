شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية في سندوب بالدقهلية ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الخدمات الصحية للمواطنين، نظّمت جمعية رعاية مرضى الكبد المصري بالدقهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية شاملة يوم الإثنين بمدينة سندوب – محافظة الدقهلية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني.

تضمّنت القافلة كافة التحاليل الطبية والأشعات والعلاج للمواطنين، وذلك بهدف دعم صحة أهالي المنطقة وتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة، خاصةً للفئات الأكثر احتياجًا، ضمن خطة التحالف الوطني لتوسيع مظلة الحماية الصحية في مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الفعالية استكمالًا لدور مؤسسات التحالف الوطني في تقديم الرعاية المباشرة والمستدامة في قطاع الصحة، انسجامًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير الخدمات المجتمعية والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية في كافة ربوع الوطن.

