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الأحد حفل تأبين الكاتب الصحفى الراحل عادل درة

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الأحد حفل تأبين الكاتب الصحفى الراحل عادل درة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 06 مايو 2025 04:09 م

تقيم نقابة الصحفيين حفل تأبين للكاتب الصحفي الراحل الأستاذ عادل درة، مدير مكتب ”الخليج 365” بالغربية، الذى وافته المنية يوم الجمعة 2 مايو 2025م، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الأحد الموافق 11 مايو الجاري.

يشارك في حفل التأبين، الذي يقام بقاعة محمد حسنين هيكل في الطابق الرابع زملاء وأصدقاء، وأسرة الزميل الراحل.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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