شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد حفل تأبين الكاتب الصحفى الراحل عادل درة والان مع تفاصيل الخبر

تقيم نقابة الصحفيين حفل تأبين للكاتب الصحفي الراحل الأستاذ عادل درة، مدير مكتب ”الخليج 365” بالغربية، الذى وافته المنية يوم الجمعة 2 مايو 2025م، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الأحد الموافق 11 مايو الجاري.

يشارك في حفل التأبين، الذي يقام بقاعة محمد حسنين هيكل في الطابق الرابع زملاء وأصدقاء، وأسرة الزميل الراحل.

