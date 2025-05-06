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المؤسسة الصديقية تقيم احتفالية مبهجة للأطفال بمركز شباب مساكن عثمان

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  • المؤسسة الصديقية تقيم احتفالية مبهجة للأطفال بمركز شباب مساكن عثمان 2/4
  • المؤسسة الصديقية تقيم احتفالية مبهجة للأطفال بمركز شباب مساكن عثمان 3/4
  • المؤسسة الصديقية تقيم احتفالية مبهجة للأطفال بمركز شباب مساكن عثمان 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 06 مايو 2025 04:06 م

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفى أجواء تملؤها البهجة والمرح، نظّمت المؤسسة الصديقية فعالية مميزة للأطفال فى مركز شباب مساكن عثمان.

بدأ اليوم بتحية العلم وعرض النشيد الوطني، حيث تفاعل الأطفال بحماس مع الفقرة الصباحية التي تخللتها أنشطة موسيقية جماعية، وقُسّم المشاركون إلى مجموعات إبداعية؛ فقد عزف بعضهم على الطبل، وآخرون على الجيتار والدرامز والرق، ما أضفى طابعًا فنيًا مميزًا على البداية.

كما استمتع الأطفال بعرض كرتوني ترفيهي، قبل أن يشاركوا في تنظيم المكان تمهيدًا لاحتفالية خاصة بأعياد ميلاد عدد من الأطفال المشاركين، والتي جاءت مليئة بالألوان والفرح.

وأضفى الأطفال لمسة ساحرة على الفعالية من خلال ارتداء الملابس التنكرية.

يُذكر أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص المؤسسة الصديقية على تعزيز قيم الإبداع والانتماء والتعاون بين الأطفال، من خلال أنشطة ترفيهية وتثقيفية تُسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز تواصلهم المجتمعي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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