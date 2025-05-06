شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الصديقية تقيم احتفالية مبهجة للأطفال بمركز شباب مساكن عثمان والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفى أجواء تملؤها البهجة والمرح، نظّمت المؤسسة الصديقية فعالية مميزة للأطفال فى مركز شباب مساكن عثمان.

بدأ اليوم بتحية العلم وعرض النشيد الوطني، حيث تفاعل الأطفال بحماس مع الفقرة الصباحية التي تخللتها أنشطة موسيقية جماعية، وقُسّم المشاركون إلى مجموعات إبداعية؛ فقد عزف بعضهم على الطبل، وآخرون على الجيتار والدرامز والرق، ما أضفى طابعًا فنيًا مميزًا على البداية.

كما استمتع الأطفال بعرض كرتوني ترفيهي، قبل أن يشاركوا في تنظيم المكان تمهيدًا لاحتفالية خاصة بأعياد ميلاد عدد من الأطفال المشاركين، والتي جاءت مليئة بالألوان والفرح.

وأضفى الأطفال لمسة ساحرة على الفعالية من خلال ارتداء الملابس التنكرية.

يُذكر أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص المؤسسة الصديقية على تعزيز قيم الإبداع والانتماء والتعاون بين الأطفال، من خلال أنشطة ترفيهية وتثقيفية تُسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز تواصلهم المجتمعي.