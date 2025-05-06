شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدويري: 80% من مساعدات غزة مصرية.. ونرفض تمامًا أي محاولات للتهجير والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل الجلسة الثانية من فعاليات منتدى «اسمع واتكلم» في نسخته الرابعة، والتي تُعقد تحت عنوان "دور الشباب في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية في عصر الإعلام الرقمي"، بمركز الأزهر للمؤتمرات، ويُديرها الإعلامي نشأت الديهي، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الإعلام والدراسات الاستراتيجية.

وفي كلمته، شدد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على وحدة الموقف المصري الشعبي والرسمي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا: "كلنا على قلب رجل واحد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

وأضاف أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي طرحت رؤية واضحة للحل خلال مؤتمر القاهرة الدولي للسلام، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّم خلال المؤتمر رؤية مصرية خالصة لحل أزمة غزة، بعيدًا عن المزايدات أو الحسابات السياسية الضيقة.

وقال الدويري إن 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ بداية الأزمة مصدرها مصر، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية الإنسانية، حيث يتم استقبال حتى اليوم جرحى القطاع ومرافقيهم يوميًا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

كما جدد التأكيد على الرفض المصري القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلًا: "أعلنا رفضنا الواضح والصريح لكل محاولات التهجير، ونقف بصلابة إلى جانب الشعب الفلسطيني".

ومن جانبه، أعرب الإعلامي نشأت الديهي عن فخره بالموقف المصري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم نموذجًا متماسكًا وإنسانيًا في دعم القضية الفلسطينية.

وتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات منتدى «اسمع واتكلم»، الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ويركّز في نسخته الحالية على تعزيز دور العمل الأهلي، ودور الإعلام والشباب في مواجهة التطرف والتضليل الإعلامي.