شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الإيجار القديم.. عميد كلية حقوق السابق: الأجرة القليلة تبطل العقد والان مع تفاصيل الخبر

قال العميد السابق لكلية الحقوق عيد نايل، أستاذ القانون المدنى بجامعة عين شمس: "لدينا ملاحظات على تشريعات عديدة وأول مرة يتم دعوتنا لسماع رأينا فى قانون مهم، ونشكر من دعانا"، ليرد عليه د محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قائلا: "صاحب الدعوة هو رئيس مجلس النواب ".

و قال الدكتور عيد نايل، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية لدراسة قانون الإيجار القديم: "لا عقود مؤبدة وإنما مؤقتة والعقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن التعامل مع العقود وكأنّها تركة دائمة أو موروث".

وتابع أستاذ القانون المدني بجامعة عين شمس: "الأجرة القليلة تبطل عقد الإيجار والملكية الفردية مصونة والمالك يجب أن يتمتع بسلطة الاستفادة بما يملك.



واستكمل: "وهناك دور اجتماعي للدولة المصرية لا يمكن أن يتحمله الأشخاص"، لافتا إلى أنه ضد تحديد حد أدنى لزيادة القيمة الإيجارية، وأن الحالات تختلف من حالة لأخرى، وأن تكون الزيادات متدرجة، مطالبا إلزام الدولة توفير وحدات لمحدوي الدخل، سواء كان من خلال التأجير لفترات طويلة "التأجير التمليكى".

وعقب على الفترة الانتقالية الخمس سنوات لتحرير العقود قائلا: "أرى أنها فترة مناسبة".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، من حيث المبدأ.