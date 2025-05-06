ولي العهد ورئيس وزراء العراق يستعرضان هاتفيا العلاقات بين البلدين

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات.



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