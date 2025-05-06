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إغلاق مطارات في موسكو مؤقتاً بعد هجوم بطائرات مسيرة

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إغلاق مطارات في موسكو مؤقتاً بعد هجوم بطائرات مسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جميع المطارات الدولية الأربعة المحيطة بالعاصمة موسكو علقت رحلاتها مؤقتاً، اليوم الثلاثاء، حيث اعترضت القوات الروسية أكثر من 100 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت 11 منطقة روسية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 105 مسيرات أوكرانية فوق 11 منطقة روسية خلال الليل، منها 19 طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو. وذكرت وكالة الطيران المدني الروسية "روسافياتسيا" ووزارة الدفاع الروسية أن تسعة مطارات إقليمية روسية أخرى أوقفت عملياتها مؤقتا، حيث استهدفت الطائرات المسيرة مناطق على طول الحدود مع أوكرانيا وداخل عمق الأراضي الروسية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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