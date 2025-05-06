شكرا لقرائتكم خبر عن فلوريدا.. متضرر من وسادة هوائية تالفة يحصد 3 ملايين دولار تعويض والان نبدء بالتفاصيل

عيب تسبب بإصابة بالغة

حوادث متكررة وعمليات سحب من الأسواق

الدمام - شريف احمد - عوضت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا الأمريكية، متضررًا من وسادة هوائية معيبة في حادث وقع عام 2020، بمبلغ 3 ملايين دولار، كون الرجل تعرض لإصابة بالغة نتيجة العيب الفني في هذه الوسادة التابعة لشركة تاكاتا التي أعلنت إفلاسها، وتستخدم هذه الوسادة في أنواع مختلفة من السيارات.وتوصلت هيئة المحلفين في مقاطعة ميامي-دايد إلى الحكم لصالح خوسيه هيرنانديز يوم الخميس الماضي، وفقًا لسجلات المحكمة، كونه رفع دعواه القضائية منذ عام 2022 ضد "صندوق تعويضات دعاوى وسائد تاكاتا الهوائية"، الذي أنشئ في إطار عملية إفلاس الشركة.وكان هيرنانديز يقود سيارته من طراز هوندا سيفيك في مدينة ميامي في ديسمبر 2020 عندما صدمته سيارة أخرى، وبحسب الدعوى، كان من المفترض أن يسبب الحادث إصابات طفيفة فقط، لكن مضخة الوسادة الهوائية من نوع تاكاتا انفجرت بشكل غير سليم، ما أدى إلى إصابته بشظية معدنية استقرت في ذراعه اليمنى.ووفقًا للجهات التنظيمية، تم ربط ما لا يقل عن 28 حالة وفاة في الولايات المتحدة بمضخات وسائد تاكاتا الهوائية، وأكثر من 36 حالة وفاة حول العالم. كما أصيب أكثر من 400 شخص في الولايات المتحدة بسبب هذه العيوب.وبدأت عمليات السحب الواسعة النطاق لهذه الوسائد الهوائية في عام 2013، حيث كانت شركة تاكاتا تستخدم مادة نترات الأمونيوم لإحداث انفجار صغير ينفخ الوسادة الهوائية عند وقوع الحوادث، لكن هذه المادة الكيميائية قد تتحلل بمرور الوقت نتيجة الحرارة والرطوبة الشديدتين، مما قد يؤدي إلى انفجارها بقوة مفرطة، مما يؤدي إلى تمزق عبوة معدنية وانطلاق شظايا داخل مقصورة الركاب.