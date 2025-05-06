إسرائيل تشن غارات على مطار صنعاء وتصدر إنذارًا بإخلاء المنطقة بعد ضربات على ميناء الحديدة

الشارقة - اميمة ياسر - قصف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مطار صنعاء الدولي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الاحتلال شن 15 غارة حتى الآن على مطار صنعاء.

وقبل قليل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارًا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، أن إسرائيل تشير إلى أنها في طريقها لشن هجوم آخر في اليمن، وهذه المرة على المطار الدولي في العاصمة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي أن "عدم إخلاء المنطقة أمر خطير"، ودعا إلى المغادرة على الفور.

وجاء في إعلان أدرعي: "نحثكم على إخلاء منطقة المطار فورًا، ونحذر كل من في محيطكم من الابتعاد عنه فورًا، عدم الإخلاء يعرضك للخطر."

وحسب إعلام إسرائيلي نقلاً عن مصدر أمني، فإن الهجوم على مطار صنعاء قد يكون عبر صواريخ بحرًا أو جوًا.

وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى غرفة العمليات بوزارة الدفاع بعد إنذار بإخلاء محيط مطار صنعاء.



وكان الجيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه هاجم فجر اليوم الثلاثاء أهدافاً حوثية في ميناء الحديدة ومحيطه في اليمن على بعد نحو 2000 كيلومتر عن إسرائيل.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن إسرائيل أطلقت اسم عملية "مدينة الميناء" على ضربتها في اليمن، والتي استهدفت "مصانع خرسانية ومنشآت وأرصفة شحن في الميناء" الذي يسيطر عليه الحوثيون بالتنسيق مع أمريكا، رداً على إطلاق الصاروخ باتجاه مطار بن غوريون.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه "تم إلقاء 48 قنبلة خلال الهجوم على اليمن، وميناء الحديدة تعرض لضربة قاسية".