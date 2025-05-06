الكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصر

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "روسيا سترد بشكل مناسب إذا استمرت كييف في محاولة توجيه ضربات ضد روسيا، خلال أيام وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

وقال بيسكوف "بالطبع، مبادرة بوتين لهدنة مؤقتة خلال الأعياد ذات صلة. وقد أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة التعليمات اللازمة. ولكن أود هنا تذكيركم بموقفنا. سيتوقف إطلاق النار، ولكن إذا لم يبد نظام كييف أي رد فعل بالمثل، واستمرت محاولات استهداف مواقعنا أو منشآتنا، فسيتم الرد المناسب فورًا".

وأعلنت روسيا، بقرار من بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر: من منتصف ليل 7-8 أيار حتى منتصف ليل 10-11 أيار.

وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.