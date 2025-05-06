إعلام يمني: هجوم أميركي إسرائيلي على مصنع اسمنت و3 محطات كهرباء في صنعاء

أفادت قناة "المسيرة"، عن "هجوم أميركي إسرائيلي على مصنع اسمنت عمران في صنعاء"، كما أكّدت أنّ هجومًا آخر استهدف محطة كهرباء ذهبان المركزية بمديرية بني الحارث في صنعاء ومنطقة عطان جنوب غرب صنعاء.

وقالت إنّ هجمات أخرى استهدفت محطة كهرباء حزيز المركزية بمديرية سنحان في صنعاء، ومحطة توزيع كهرباء عصر بمديرية معين.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، عن هجوم إسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مطار صنعاء الدولي، في حين أفادت قناة "الجزيرة" عن تصاعد أعمدة الدخان من مطار صنعاء بعد غارات إسرائيلية.

وفي السياق، أكّدت القناة 13 الإسرائيلية أنّ "سلاح الجو بدأ ضرباته على مطار صنعاء"، مضيفة "عشرات الطائرات الإسرائيلية تنفذ عملية في اليمن".

وفي وقت سابق من اليوم، هدد الجيش الإسرائيلي جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي في اليمن، وفق خريطة نشرها. وطالب الجيش الإسرائيلي المتواجين باخلاء منطقة المطار "بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة اخلاء هذه المنطقة فورًا"، مشيرًا إلى أنّ "عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر.

وأمس، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على اليمن بالتنسيق مع أميركا، قال إنه رد على الهجوم الصاروخي الذي طال مطار بن غوريون الأحد، دون أن يتضح حتى الآن حجم الأضرار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا تابعة لحركة "أنصار الله" في الحديدة غربي اليمن، مضيفا أن الهجوم استهدف ميناء الحديدة ومصنعا للخرسانة شرق المدينة.

وادعى أن ميناء الحديدة يستخدم لتهريب أسلحة إيرانية ومعدات عسكرية للحركة، قائلا إن جماعة أنصار الله "تعمل بتمويل وتوجيه إيراني لزعزعة الاستقرار وتهديد الملاحة الدولية".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تستمر الحركة في عملياتها العسكرية ضد إسرائيل دعمًا لقطاع غزة.