أعلن مستشار الرئاسة الروسية (الكرملين) يوري أوشاكوف، أنّ 29 زعيما أجنبيا، من بينهم الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، سيحضرون العرض العسكري المقرر لمناسبة عيد النصر في 9 أيار.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي أنّ قوات من 13 دولة، من بينها الصين ومصر وبورما، ستشارك في العرض العسكري في الساحة الحمراء، الذي يُقام بعد ثلاث سنوات من الحرب في أوكرانيا.
وقال يوري أوشاكوف إنّه بوتين وشي جينبينغ سيناقشان القضايا الأكثر حساسية في محادثات في موسكو، موضحًا أنّه "سيتم خلال هذا اللقاء الثنائي مناقشة القضايا الأكثر أهمية: أي الملف الأوكراني والعلاقات الروسية الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين أكّد مشاركة 29 زعيمًا أجنبيًا في عيد النصر بموسكو: محادثات ستعقد بين بوتين وشي جينبيغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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