سويف استقبل ذخائر الطّوباويّ كارلو أكوتيس في زغرتا: دعوة لنا لنعود إلى نفوسنا حتّى نعيش النقاء والمحبّة

استقبلت رعيّة مار يوحنّا المعمدان، في بلدة علما في قضاء زغرتا، ذخائر الطّوباويّ كارلو أكوتيس، بحضور رئيس أساقفة أبرشيّة طرابلس المارونيّة المطران يوسف سويف، وكاهن الرعيّة الخوري يوسف المختفي، ولفيف من الكهنة وأبناء الرعيّة المؤمنين، وترأس المطران سويف قداساً في المناسبة في كنيسة مار يوحنا المعمدان في البلدة عاونه إلى خادم الرعية الخوري المختفي لفيف من كهنة الابرشية.

واشار المطران سويف في عظته الى ان "في الحقيقة جئنا اليوم، وفي هذا الوقت، كي نعيش هذه المحطّة الروحيّة التي تُهيّئنا من خلال تحضير الكنيسة لإعلان القداسة، ونحن نعرف تمامًا أنّ تاريخ الإعلان أُرجئ بسبب رحيل السعيد الذكر البابا فرنسيس. وها هم الكرادلة، ونحن علينا أن نرافقهم بصلاتنا، سيجتمعون بعد أيّام قليلة ويُصلّون ويستلهمون الروح القدس حتّى يدلّهم على الشخص الذي اختاره الربّ ودعاه ليكون ربّان هذه السفينة، بابا الكنيسة، راعيًا يشهد للمحبّة والإيمان. لذلك أُرجئ الاحتفال بالتقديس؛ لكن التقديس وُجد، لأنّ هذا الشابّ العظيم قد اتّحد بالله القدّوس، وهذه المسألة هي مسألة إعلان. ومن المؤكّد أنّ الاحتفالات الخارجيّة مهمّة جدًّا، لكن السؤال الذي نطرحه: لماذا نحن كلّنا، أحيانًا كثيرة، نهتمّ بأمور الجسد وبمنطق هذه الدنيا وبأخبار العالم، وننسى أن نهتمّ بنفوسنا؟".

واضاف، "ماذا تعني النفس؟ نفس الإنسان هي العلاقة مع الله، نفس الإنسان هي المكان الذي يجعل الإنسان يدخل بعلاقة حبّ مع أخيه الإنسان، فلا يسمح لأيّ شيء أو أيّ ظرف في هذه الحياة بأن يُشوّش على علاقته بأخيه الإنسان. لذلك، هذه دعوة لنا لنعود إلى نفوسنا، حتّى نعيش النقاء، حتّى نعيش المحبّة، حتّى نعيش المغفرة، حتّى نعيش السلام، وحتّى نعيش الأُخوّة الحقيقيّة؛ بهذه الطريقة نكون شعب الله الذي يشهد حقيقةً لملكوت الله في حياتنا".