قائد الجيش التقى سفير الصين في لبنان وبحث الأوضاع العامة مع بقرادوني وياسين

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة النائب جهاد بقرادوني، ثم النائب ياسين ياسين، حيث تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل سفير الصين في لبنان Qian Minjian يرافقه الملحق العسكري العميد Liu Chao، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.