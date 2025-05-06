72 مرشحاً للمجالس البلدية و18 مرشحاً للمجالس الاختيارية في قضاء صور اليوم

أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء صور ليوم الثلاثاء في دائرة قضاء صور على 72 مرشحاً للمجالس البلدية و18 مرشحاً للمجالس الاختيارية، ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات حتى الآن 229 مرشحاً للمجالس البلدية و 200 مرشح اختياري في قضاء صور.

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