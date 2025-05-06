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تشكيل "لائحة المستقلين" من 4 مرشحين في زغرتا

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تشكيل "لائحة المستقلين" من 4 مرشحين في زغرتا

تم في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية المرتقبة يوم الأحد المقبل، تشكيل "لائحة المستقلين" التي تضم أربعة مرشحين هم: سيمون معوّض، جورف نمنوم، جان مكاري ومحسن الطبيش.

وأكد أعضاء اللائحة أنهم "سيخوضون المعركة الانتخابية بثقة وعزم".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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