مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله: الحزب هو من أبلغ تركيا بوجود شحنة بيجر مفخخة في مطار اسطنبول

كشف مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" يوسف الزين، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، أنّ "حزب الله هو من أبلغ الجانب التركي بوجود شحنة بيجر مفخخة في مطار إسطنبول كانت متجهة إلى لبنان في أيلول الماضي".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحافية تركية، بأن أجهزة الاستخبارات التركية أحبطت عملية إدخال أجهزة "بيجر" ثانية مفخخة كانت في طريقِها الى لبنان. وأشارت إلى أن العملية جاءت بعد تلقّي بلاغٍ استخباراتي في 20 أيلول 2024، أي بعد أيام قليلة على هجمات البيجر، بشأن شحنة مشبوهة ستنقلُ من إسطنبول إلى بيروت، بعد أن كانت الشحنة قد وصلت من هونغ كونغ بتاريخ 16 أيلول، وصُرِّحَ عنها بأنها تتضمنُ "فَرّامات طعام"، فيما كان مخططاً نقلُها إلى لبنان في السابع والعشرين من شهر 27 أيلول.