إصابة سيدة ونجاة طفل بحادث سير على طريق الزرارية - الزهراني

وقع حادث سير على طريق الزرارية محلة الحمرا، حيث انحرفت سيارة عن مسارها مما أدى الى إصابة سيدة بجروح متوسطة في حين نجا طفل كان برفقتها جراء الحادث.
وقد حضرت فرق "الهيئة الصحية الإسلامية" والدفاع المدني في جمعية "الرسالة" - الزرارية حيث قدموا الاسعافات الاولية للمصابين قبل نقلهم الى المستشفى للمعالجة.
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