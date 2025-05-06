مرقص بإحياء ذكرى 6 أيار في وسط بيروت: للعمل في سبيل نهضة الصحافة والانتصار لشهدائنا

أحيَت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، خلال تجمع للصحافيين والإعلاميين أمام تمثال الشهداء، في وسط بيروت، ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية في السادس من أيار، تخللها تكريم للزملاء الذين قاموا بتغطية وقائع الحرب على لبنان. كما وضع إكليل من الغار باسم نقابتي الصحافة والمحررين على تمثل الشهداء.

وفي كلمة له، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى "أنني أقف إجلالا واحتراما لشهداء الصحافة في ذكراهم. وأعاهدكم العمل معكم بالشراكة المتينة، على بناء ذكرى آتية، تحل علينا بأفضل من الحالية. هذا الذي نعاهدكم به، ونعاهد شهداء الصحافة الأبرار"، داعيًا الجميع "الى التأمل والعمل في سبيل نهضة الصحافة والانتصار لشهدائنا".

وقال نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي في كلمته: "ككل عام، نحن هنا، لإحياء ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية الذين إرتفعوا إلى أعلى العليين مضرجين بالأحمر القاني، حبر الخلود. منذ مطالع القرن العشرين حتى يومنا هذا الشهيد تلو الشهيد...والسبحة تكر ولا تنتهي".

وأضاف: "نكرم اليوم الزميلات والزملاء الذين تولوا تغطية حرب إسرائيل على لبنان ووثقوها بامانة، وقد دفع بعضهم حياته ثمنا، والآخرون يحملون جراحاتهم اوسمة عز. كانت إسرائيل ولا تزال عدوا، ونحن لجرائمها بالمرصاد...نكتب...نذيع، نصور...نصرخ ولا نخاف".

وقال: "في هذا اليوم نقول لمن له اذنان سامعتان: حرية الصحافة والاعلام خط أحمر، قانون جديد للاعلام واجب وجود، اي محاصرة أو تطويق أو التفاف على دور النقابات التي انشأها القانون لن تمر، لا والف لا لاحصنة طروادة "الانجيئوزية" التي تريد ضرب الاعلام اللبناني واستهدافه"، معلنًا أنّه "سيتم تحديد يوم لتكريم المصورين الصحافيين، فور عودة نقيب المصورين من السفر".

من جهته، نقيب الصحافة عوني الكعكي، قال إن "عيد الشهداء في السادس من أيار، مناسبة وطنية يحتفل بها اللبنانيون وهم يرفعون رؤوسهم فخرا واعتزازا".

وتوجه الكعكي الى "رجال الإعلام والصحافة"، وقال: "ظلوا على مواقفكم، وتمسكوا بالقِيم والضمير الحي. فأنتم رعيل لا يخشى في الحق لومة لائم.. وظلوا صامدين فالنصر لكم... لكلمتكم الحرة وهي أمضى سلاح".

والقى نائب نقيب مصوري الصحافة اللبنانية، المصور كريم الحاج ممثلا النقيب علي علوش، الموجود خارج لبنان، كلمة النقابة، فقال: "نقف اليوم وقفة وفاء وإجلال أمام تضحيات نساء ورجال حملوا القلم والكاميرا بصدق، وجعلوا من الكلمة الحرة والصورة موقفا، ومن الحقيقة رسالة لا تساوم".

وفي الختام، تم توزيع الشهادات التقديرية على الاعلاميين والصحافيين الذين شاركوا بتغطية الحرب الاسرائيلية على لبنان، وتسلم الصحافيون الذي أصيبوا وسام الجريح من نقابة المحررين.