شحادة عرض مع المطران معوض أهمية جذب الاستثمارات التكنولوجية الى زحلة وزار المطران سفر

زار وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة مطرانية زحلة والبقاع للموارنة، وكان في استقباله راعي الأبرشية المطران جوزيف معوض، وعرض معه شؤون وشجون وزارة المهجرين وسبل إقفالها مع الحفاظ على حقوق كل أصحاب العلاقة في الوزارة.

وتباحث شحادة والمطران معوض في سبل دعم الوزارة عبر كل الوسائل المتاحة بهدف الانتهاء من ملف المصالحات ودعم العائلات في القرى والمناطق. كما بحثوا أهمية جذب الاستثمارات التكنولوجية الى زحلة بهدف خلق فرق عمل عديدة للشباب الزحلي بما يتناسب مع الأوضاع الحياتية كي لا ينزح الشباب أو يهاجر.

وشرح شحادة للمطران أهداف وزارة التكنولوجيا وما تطمح له في مكننة ورقمنة الإدارات العام بالتعاون مع القطاع الخاص، مشدداً على "وجوب وضع ضوابط لاستعمال الذكاء الاصطناعي بما يتلاءم مع أخلاقيات المجتمع".

في سياق منفصل، زار شحادة راعي أبرشية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس المطران مار يوستينوس بولس سفر، وأطلعه على عمل الوزارة والأهمية الكبيرة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير لبنان ومؤسساته العامة والخاصة.