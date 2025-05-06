قائد "اليونيفيل": نحث إسرائيل على الإنسحاب الكامل من لبنان وعدم استهدف الغرف الجاهزة

أوضح القائد العام لقوات "اليونيفيل" الميجور جنرال أرولدو لازارو، أنّ "الوضع الآن في الجنوب، أكثر استقرارًا مما كان عليه قبل بضعة أشهر، لكنه لا يزال هشًا، ويجب تجنب أي وضع قد يؤدي إلى تصعيد المواجهة، وسنقوم بالمساعدة قدر إمكانياتنا، وسنبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد بما يتلاءم مع القرار 1701، من أجل المساهمة في هذا الإستقرار، ونحث الجيش الإسرائيلي على الإنسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، وعدم استهدف الغرف الجاهزة في القرى الحدودية. بالطبع هنا أسدد على أن الحل في هذه المنطقة لا يتمّ إلا بالقرارات السياسية، وليس من خلالنا او من خلال الأعمال العسكرية".

كلام الجنرال لازارو، ورد خلال لقاءٍ عُقد في مبنى بلدية جديدة مرجعيون مع اقتراب انتهاء ولايته على رأس بعثة "اليونيفيل".

وقال لازارو: "سنواصل تقديم الدعم بكل الطرق الممكنة، مشيداً بجهود الحكومة اللبنانية والأحزاب السياسية والمسؤولين المحليين، لعزمهم على تهيئة الظروف اللازمة لاجراء الانتخابات البلدية، على الرغم من التحديات العديدة التي تواجه البلاد حالياً، واصفاً هذا الإنجاز بالتحدي الشجاع والضروري لمستقبل لبنان الديمقراطي".

وأضاف: "نحن ندرك ان الاحتياجات كبيرة وستقف اليونيفيل دائما إلى جانب الشعب اللبناني بكل ما اوتينا من امكانيات وقدرات وفي اطار ولايتنا والقرار الأممي 1701 ونواصل حث الجيش الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية".