من هي الأمريكية من أصول أردنية التي تناول معها الملك عبد الله طعام العشاء؟



الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: التقى ملك الأردن عبدالله الثاني، أمس الاثنين، بالسياسية الأمريكية من أصل أردني جوليا نشيوات وزوجها مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز.

وكان الملك بدأ أمس الاثنين، زيارة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية، يبحث خلالها قضايا المنطقة والدور الأمريكي في تحقيق الاستقرار، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

يذكر أن نشيوات سياسية أمريكية من أصل أردني، وشغلت سابقا منصب نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، وشغلت منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.

وفي ولاية فلوريدا، عملت لصالح حاكم الولاية رون ديسانتيس، كما عملت ضابطة استخبارات سابقة بالجيش الأمريكي، وخلال تلك الفترة أوفدت لمهمة عمل في العراق كمستشارة سياسية وعسكرية لبول بريمر.

كما شغلت منصب نائبة روبرت أوبراين، حين كان مبعوث الرئاسة الأمريكية لشؤون الرهائن، ثم تولت منصب المبعوثة بالإنابة بعد مغادرة روبرت أوبراين المنصب.