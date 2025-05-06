فيضانات وعواصف تضرب ولاية تكساس الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في ولاية تكساس الأميركية، اليوم، أن مزيداً من الأمطار الغزيرة والفيضانات ستؤثر على منطقة هيوستن وساحل الولاية خلال الساعات المقبلة.

وفي سياق متصل، تواصل فرق الإنقاذ البحث عن طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات جرفتها مياه الفيضانات المتزايدة بسرعة في مدينة برينهام.

وشهدت المنطقة الليلة الماضية، عمليات تمشيط مكثفة باستخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات تصوير حراري، في محاولة للعثور على الطفلة.

وحذرت هيئة الأرصاد من موجة جديدة من التيارات القوية والفيضانات على طول الشواطئ المطلة على خليج المكسيك، لا سيما أثناء فترات المد والجزر، داعية السكان إلى توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة.

وتشهد ولاية تكساس الأميركية، وتحديداً المناطق الممتدة من مدينة هيوستن حتى الساحل، منذ مطلع الشهر الجاري سلسلة من الأحوال الجوية القاسية نتيجة منخفض جوي نشط، أسفر عن هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة.

وأدت هذه الأحوال الجوية إلى ارتفاع منسوب المياه في العديد من الأنهار والمجاري المائية، ما عرقل حركة المرور وأجبر مئات العائلات على إخلاء منازلها في المناطق المنخفضة.