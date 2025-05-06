أبي المنى دعا السلطات السورية لتقديم ضمانات للدروز: نرفض المطالبة بأي تدخل دولي

دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى الدولة السورية، "لتقديم ضمانات للموحدين الدروز فيها، تؤمن الاستقرار وسلامة أمنهم وعيشهم الكريم، للوصول الى الحل المنشود على مستوى جرمانا وصحنايا والاشرفية، كمقدمة لمحافظة السويداء ايضا".

واعتبر، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر"، أنّ "بشجاعة الاتفاق والتفاهم نصل الى بناء الدولة العصرية التي نريدها جميعا"، رافضًا المطالبة بأي تدخل دولي، محذرا من "مخططات توسعية وإغراءات، لاجتذاب مكوّن سوري، اذ ان طائفتنا لا تريد الانفصال او انشاء كيان مستقل عن الوطن السوري".

وقال: "نقرأ المشهد بتمعن والأمور ليست واضحة تماماً، هناك مبادرات ولكن هناك حذر، ونتمنى ان نصل الى مرحلة عدم وجود هذا الحذر والتخوّف، وتلك مسؤولية الدولة ومسؤولية الأمن العام وهي ايضاً مسؤولية الوجهاء والعقّال والأهالي، لكنها مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، بان تنشر الثقة والاطمئنان بين ابنائها".

واضاف: "ابناؤنا في صحنايا، في الأشرفية، في جرمانا، في السويداء ليسوا بخارجين على القانون ولا يرضون بان يصنفوا كذلك، فهم ابناء الدولة، وعبر تاريخهم وفي تراثهم، هم بناة الدولة ومساهمون في استقلالها ولا يرضون بان يصنفوا وكأنهم ضدها".