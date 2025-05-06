فوز 13 بلدية بالتزكية من أصل 36 بلدية في قضاء المنية ـ الضنية

أعلن في قضاء المنية ـ الضنية عن فوز 13 بلدية بالتزكية من أصل 36 بلدية في القضاء. وهذه البلديات هي: حرف السياد، الحازمية، بحويتا إفقا وبشناتا، دير نبوح، مراح السراج، الروضة، قرصيتا، بقاعصفرين، عيمار، بيت الفقس، زغرتغرين، كهف الملول وبرج اليهودية.

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