مستشفى بيروت: بدء استقبال الحجاج والمعتمرين لتلقي لقاحَي السحايا والإنفلونزا

أعلن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في بيان، "بدء استقبال الحجّاج والمعتمرين لتلقّي لقاحَي السحايا والإنفلونزا، وذلك وفقًا لتعليمات السّفارة السّعوديّة ووزارة الصّحة العامّة اللّبنانيّة، في مبنى العيادات الخارجيّة، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، بين السّاعة 8:00 صباحًا ولغاية 2:00 بعد الظّهر".
وطلبت من الرّاغبين بتلقّي اللّقاحات "إحضار بطاقة الهويّة أو جواز السّفر. وفي حال الاستفسار، يُرجى الاتصال على الرّقم: 01832910".
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