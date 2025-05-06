اقفل اليوم ما قبل الاخير للترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في قائممقامية الهرمل على 200 مرشح بلدي يتنافسون على 114 مقعدا لثماني بلديات في قضاء الهرمل، و140 مرشحا لمنصب مختار يتنافسون على 63 مقعدا في عموم قضاء الهرمل.

كانت هذه تفاصيل خبر 200 مرشح بلدي و140 مرشحا لمنصب مختار حتى الساعة في قضاء الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.