الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية: بعد نجاح مشروع عمليات المياه الزرقاء ندرس إجراء عمليات من نوع آخر

تنظم الجميعة اللبنانية الأوروبية مجموعة مشاريع من أجل مساعدة اللبنانيين والجهاز الطبّي في لبنان وآخرها كان إجراء عمليات مياه زرقاء بالتعاون مع مستشفى سير الضنية الحكومي اللبناني.

وفي هذا الاطار أشار مسؤول ملف التعاون مع لبنان في الجمعية محمد خزعل الى أننا "في طور الاعداد للمزيد من المشاريع في الشأن الطبي من خلال اجراء نوع آخر من العمليات كالناضور مثلاً أو ما يتعلق بالجهاز الهضمي وبالتعاون مع مستشفيات أخرى وفي محفظات أخرى. ومثل هذا المشروع لا يزال قيد الدرس حتى الساعة وما شجعنا على المضي بدراسته هو نجاح مشروع عمليات المياه الزرقاء الذي استفاد منه الاشخاص الاكثر فقرا وخاصة ممن يعانون هذا الداء وباتوا في وضع متقدم قد يصل الى العمى".

ولفت خزعل الى أننا "في طور الاعداد لمشاريع أخرى كمشروع تركيب ألواح طاقة شمسية للمستشفيات الحكومية في لبنان. ونحن هنا ننتظر الجهات الضامنة التي ننظم معها المشروع لتنهي دراستها وتمويلها".

وقد أكد خزعل ان "الجمعية الطبية اللبنانية ملتزمة تقديم الدعم الصحي كلما استطاعت بغية تحصين النظام الصحي اللبناني، بناء على شعار الجمعية "معاً من اجل لبنان بصحة افضل".