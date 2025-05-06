المطران إبراهيم استقبل شحادة: لا مجال ان تكون هناك وزارة للمهجرين في لبنان بعد اليوم

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم في مطرانية سيدة النجاة وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا في الحكومة اللبنانية، كمال شحادة، في زيارة تعارف تخللها تبادل الآراء حول شؤون الساعة.

واثنى المطران إبراهيم على "الجهود التي يبذلها في الوزارتين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمرّ بها البلاد"، مشددا على "أهمية العمل المتكامل لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، سواء من خلال معالجة ملف المهجّرين أو من خلال تطوير القطاع التكنولوجي الذي يُعدّ ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع".

واشار الى ان "زيارتكم اليوم هي تأكيد على ان زحلة حاضرة في حضن الوطن وفي قلب الوطن وانت الصوت الوحيد في الوزارة حالياً من مدينة زحلة، لذلك نعوّل عل هذا الصوت وعلى الحضور الزحلي الذي بحاجة لأن يتفعّل اكثر واكثر لأن زحلة هي صورة لبنان، زحلة هي صمّام الأمان لإستمرار الوطن بلبنان الكبير الذي نشأ منها وأعلن منها قبل اعلانه من بيروت".

ولفت الى ان "التاريخ يشهد ايضاً على ان زحلة كانت في لبنان محطة عندما كان لبنان صغيراً ولذلك لا عودة الى الوراء، لبنان لن يكون صغيراً ولا يجوز ابداً ان نتأثر بما يجري من حولنا في المنطقة، وسيبقى لبنان بلداً لكل اللبنانيين في وحدة مصير ووحدة عيش".

واضاف، "في التشكيلة الحكومية اعطوكم وزارة للإستحداث ووزارة للإقفال وهذا امر مهم جداً، فلا يعود هناك مهجر في وطنه، لا مجال ان تكون هناك وزارة للمهجرين في لبنان بعد اليوم. اما بالنسبة الى وزارة التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي، وقد اخترنا اليوم ان نتكلم من القلب لكي نقول ان الذكاء الأساسي ينبع من القلب ومن الفكر وليس الإنترنت او الآلة".

بدوره، اكد شحادة، أن "في الحكومة يوجد صوت لزحلة، والمشاريع التي تهم زحلة وتساعد في انماء المدينة، أحملها معي أمانة غالية. وسأكون دائماً صوت زحلة، كل ما يهم زحلة يهمني، من المهم جداً ان تعود زحلة ليس فقط عاصمة البقاع وعروس السهل، لكن ايضاً عاصمة الثقافة والتنوّر والمسيحية في هذا الشرق".