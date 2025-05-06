فوز عدد من البلديات والمخاتير بالتزكية في زغرتا- الزاوية بعد انتهاء مهلة سحب طلبات الترشح

انتهت عند منتصف ليل أمس، مهلة سحب طلبات التّرشّح للانتخابات البلديّة والاختياريّة المقرّرة يوم الأحد المقبل في قضاء زغرتا- الزاوية، وقد سجّلت النّتائج الأوّليّة التالية:

- فازت بالتّزكية المجالس البلديّة في بلدات: إيعال، حارة الفوار، راسكيفا، عرجس، كفرحاتا، وكفرفو.

- على صعيد الانتخابات الاختياريّة، فاز بالتّزكية مخاتير البلدات التّالية: كفرشخنا، مزرعة حوقا، حيلان، بوسيط، أصنون، إجبع، كفرحورا، كفرحاتا، كفرصغاب، كفرفو، مجدليا، كفرزينا، كرمسده، عرجس، عربة قزحيا، راسكيفا، حميص، بيت عوكر، بسلوقيط، إيعال، أسلوت، حرف أرده ومزيارة.

وتُستكمل التّحضيرات لإجراء الانتخابات في باقي البلدات الّتي ستشهد منافسةً الأحد المقبل.