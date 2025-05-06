عبود أصدر قرارًا يقضي بإقفال ملحمة في بيروت لمخالفتها الشروط الصحية وسحب شهادتها الصحية

أصدر محافظ بيروت مروان عبود قرارًا حمل الرقم 277/ب تاريخ 02/5/2025 قضى بإقفال ووضع الأختام على ملحمة في منطقة المزرعة، موضحًا أنّه "تقفل وتوضع الأختام على ملحمة "الأمان" الكائنة في العقار رقم 92 من منطقة المزرعة العقارية، لعدم تنفيذ مضمون الانذار رقم 415 المبلًغ من المستثمر في تاريخ 12/03/2025".

وأضاف "تسحب الشهادة الصحية بناءً على القرار رقم 1212/ب وتتلف المتبلات واللحوم المحضّرة وعلى صاحب الملحمة سحب اللحوم الصالحة للاستهلاك"، كما "تكلف مصلحة المسالخ بمؤازرة من فوج حرس بيروت تنفيذ هذا القرار".

وكانت مصلحة المسالخ بمؤازرة من فوج حرس بيروت ومديرية بيروت الاقليمية في أمن الدولة بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر، قد نفذت اليوم قرار الاقفال الصادر عن المحافظ عبود وختمت الملحمة بالشمع الأحمر وأتلفت المواد الغير صالحة للاستهلاك البشري.

ومن المقرر استمرار الحملة في مدينة بيروت لتشمل جميع المخالفين للشروط الصحية.

كما أهاب المحافظ عبود بالمواطنين الكرام، ضرورة ابلاغ بلدية بيروت عن أي محال ومؤسسات مخالفة لشروط السلامة العامة أو الشروط الصحية والتي من شأنها أن تعرض حياتهم للخطر.