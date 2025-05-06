بلاسخارت في السعودية تبحث في الفرص المتاحة لدعم لبنان

بدأت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة رسميّة إلى السعودية وذلك في إطار مشاوراتها المستمرّة مع الجهّات الإقليمية والدولية.
واشار بيان عن مكتب الامم المتحدة في بيروت الى ان "هذه المشاورات، إلى جانب قضايا أخرى، تركّز على بحث الفرص المتاحة أمام المجتمع الدولي لدعم لبنان في مساعيه لتعزيز دور الدولة وترسيخه، إضافةً إلى دفع الجهود المبذولة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006)".
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